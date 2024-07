Sala Biellese: consiglio comunale per assestamento di bilancio e altri punti chiave

Lunedì 29 luglio 2024, alle ore 21:00, si terrà il Consiglio Comunale di Sala Biellese, con una serie di punti all'ordine del giorno che riflettono le priorità amministrative del comune e l'importanza di mantenere un solido equilibrio finanziario e istituzionale.

Uno dei principali punti in agenda sarà l'approvazione dei verbali della precedente seduta del 25 giugno 2024. Questa formalità apre la strada a discussioni su questioni più sostanziali come l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari per l'esercizio 2024, in linea con quanto stabilito dagli articoli 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Un altro punto importante all'ordine del giorno è l'approvazione del nuovo regolamento per l'impiego di prestatori di attività di volontariato. Il consiglio discuterà anche il comodato gratuito di un complesso immobiliare situato in una zona centrale di Sala Biellese. Questo immobile, che comprende diversi edifici uniti in un unico corpo e un tempo utilizzati come casa di riposo, sarà concesso in uso all’Asilo Infantile Ottavio Rivetti.

Inoltre, verranno esaminate le indennità di presenza dei consiglieri comunali, come previsto dalla Legge 56/2014. Infine, il Consiglio Comunale si concentrerà sull'articolo 96 del Testo Unico degli Enti Locali, che prevede l'individuazione dei comitati, consigli e altri organi collegiali considerati indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'amministrazione.