Weekend di Golf a Cavaglià: dalla gara nazionale alla Tourist Golf & Travel Cup

Dopo la settimana con i Campionati Italiani Under 14 ritorna nel weekend al GC Cavaglià il golf a livello nazionale con una Gara su 36 della Federgolf. In campo sono attesi 140 giocatori dai principali club della penisola. Guidano l’entry list Jacopo Zavattaro (-0,4), Carlo Riva (-0,4) e Vittorio Spera (-0,4) nel maschile e Ginevra Tassoni teg, Emma Mandelli e Alessabdra Baima nel femminile. Tra i biellesi al via Francesco Tinelli, Vittorio Scribanti e Romeo Pricco.

Arlati nella Tourist Golf & Travel Cup

Sabato ha fatto tappa al Golf Cavaglià il circuito con finale nazionale (e a seguire Gran Final in Marocco) Tourist Golf & Travel Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie).

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Barbara Arlati Villa D'Este punti 32, 1° Netto Luigi Ruggiero Cavaglià 39, 2° Netto Vittorio Rostagno Royal Park Roveri 37. 2a categoria: 1° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 39, 2° Netto Michele Vicelli Ciliegi 38. 3a categoria: 1° Netto Antonella Cavagna Cavaglià 44, 2° Netto Fabio Salaorni Crema 43. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 42. 1° Seniores Olivia Giovanna Barcellini Golf In Milano 39. Buca 6 nearest unico Michele Vicelli m. 3,42. Buca 9 nearest femminile Raffaella Casalino m. 5,05. Buca 10 nearest unico Barbara Arlati m. 1,10.

Bucino Stesina nella Coppa Menabrea

Domenica il Golf Cavaglià ha ospitato la Coppa Menabrea gara a coppie (18 buche, Stableford) che si è giocata con l’inedita formula Canada Cup/somma degli score (i partners giocano individualmente senza possibilità di darsi consigli e al termine sommano il proprio punteggio). Nel lordo ha vinto la coppia Bucino/Stesina con 69 punti. Nel netto successo Greppi/Franzo con 77, seguiti da Di Domenico/Lo Conte con 75 e Borello/Falla con 74. Primo coppia mista Andrigo/Ferla con 72. Nearest unico buca 6 Ferla Cristina m. 1,61. Nearest unico buca 10 Stesina Massimo m. 1,27.