“Imparare dalla Storia”, serie di escursioni nei luoghi della Resistenza della Serra e Valle Elvo

Dal 15 luglio sono aperte le iscrizioni per partecipare al laboratorio residenziale “Imparare dalla Storia” che si terrà presso la Trappa di Sordevolo dal 3 al 6 settembre 2024.

Il progetto – promosso dalla Casa della Resistenza di Sala Biellese in collaborazione con la Trappa di Sordevolo e l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, Vercellese e in Valsesia – prevede escursioni nei luoghi della Resistenza in Valle Elvo e sulla Serra, manutenzione dei sentieri che li collegano, incontri e riflessioni con esperti, storici e musicisti, ed è rivolto in particolare a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni (e a tutti coloro – insegnanti, ricercatori o semplici appassionati – che vogliano approfondire questi temi).