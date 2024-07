Sandigliano, iscrizione ai servizi scolastici comunali

Le iscrizioni vanno presentate entro il 31 agosto, tramite lo sportello on line del sito del Comune di Sandigliano, basta cliccare in alto a destra su "accedi". le iscrizioni alla mensa scolastica si effettuano invece dal portale e-civis .

Per procedere il genitore deve essere in possesso di spid o di cie (carta identita' elettronica), solo per i cittadini stranieri privi di spid o cie è previsto l'accesso tramite registrazione.

Per i residenti nel comune di Sandigliano sono previste riduzioni tariffarie in relazione alla fascia isee di appartenenza:

fascia a isee da 0,00 a 5000,00 riduzione 80%

fascia b isee da 5000,01 a 8000,00 riduzione 60%

fascia c isee da 8000,01 a 12000,00 riduzione 20%

fascia e situazione di disagio attestata dal servizio sociale riduzione 100% (esenzione)



salvo variazioni il pagamento è previsto in tre rate uguali con scadenza il 15 ottobre, 15 gennaio e 15 aprile, o in alternativa con rata unica.