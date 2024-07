L'auto non ha il freno a mano e scivola sulla strada: danni a recinzione e cancellata

Prima è finita contro la recinzione e la colonna del cancello dell'abitazione poi, dopo esser scivolata lungo la strada, ha terminato la sua corsa contro alcune piante l'auto lasciata in sosta all'interno di una proprietà.

Molto probabilmente non sarebbe stato inserito il freno a mano, come avrebbero appurato i Carabinieri, una volta giunti sul posto per i rilievi di rito. Il fatto è accaduto intorno alle 5 di oggi, 18 luglio, tra i comuni di Bioglio e Valle San Nicolao.