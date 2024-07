Sandigliano: Incidente tra due auto, entrambi i conducenti in ospedale

Ieri, 10 luglio, Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere i due conducenti delle auto coinvolte in un incidente in via XX settembre a Sandigliano. La donna del '75 alla guida di una Toyota Yaris e l'uomo del '64 alla guida di una Ranger Rover, sono stati trasportati in Ospedale per controlli, in discrete condizioni fisiche. I militari, oltre a rilevare il loro stato col precursore, si sono occupati dei rilievi necessari a stabilire la dinamica.