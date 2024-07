Biella 4 Racing, vittorie e podi all’Occhieppo-Graglia FOTO

Una 16^ edizione della Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia decisamente entusiasmante in casa Biella 4 Racing, con una pioggia di risultati al di là delle più rosse previsioni.

“Non ce lo aspettavamo”, esordiscono i rappresentanti B4R, “due vittorie di Raggruppamento, tre secondi posti, e la soddisfazione di avere in finale nella gara ad eliminazione 3 nostri portacolori su 4, con il naviga Roberto Tosi che ha la meglio su Massimo e Michael Destefanis. Davvero una giornata da ricordare per le nostre insegne, ancor di più per lo spirito di gruppo dimostrato durante le manche della gara uno contro uno, dove i nostri ragazzi e ragazze gioivano ed incitavano i propri compagni ad ogni sfida affrontata, una bella dimostrazione di quello che per noi significa Scuderia”. Nella classifica finale, il primo nome Biella 4 Racing a comparire è quello di Roberto Tosi, che assieme a Maurizio Crapa sulla Lancia Fulvia Coupé - A.P.V. Classic, termina dodicesimo e quarto di 6° Raggruppamento, aggiudicandosi poi, come detto, la gara finale ad eliminazione.

“Gara bagnata, gara fortunata!”, commenta un raggiante Roberto Tosi, “Come in tutte le cose della vita ci vuole sempre un pizzico di fortuna. In una gara dove eravamo tutti assieme (i grandi della classica con quelli della turistica), abbiamo fatto bene e ci siamo divertiti. Non c’è niente da fare, per ottenere un miglioramento bisogna allenarsi. Poi l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e allora ci vuole sangue freddo. Bisogna improvvisare, a volte va bene, a volte meno. Anche negli allenamenti bisogna simulare situazioni critiche che ti mettono in difficoltà in modo che se succede in gara sai come uscirne. Come nella vita bisogna imparare dai propri errori e farne tesoro. Non ho parole per descrivere la mia felicità per la prima posizione nelle moderne di Canova-Gandini! Grandissimi Ozino-Raniero, un equipaggio decisamente idratato! E super Florio-Fior con passeggera pelosa, Complimenti ai nuovi arrivati Destefanis-Destefanis. Sfortunati Rosso-Gambino. Senza dimenticare gli altri compagni Voltarel-Gobetti e Miglietti-Pegoraro, nonché Porta. Bravo il mio pilota Maurizio!!! E grazie a tutti gli amici della B4R, per il tifo sia in gara che nella prova finale. Ora, tutti, non dobbiamo sbagliare l’ultima gara!”.

Diciottesimi, primi di 7° Raggruppamento, terminano Massimo Ozino e Nicolas Raniero, sulla Autobianchi A112 Abarth. “Ci siamo molto divertiti!”, ci racconta Massimo Ozino, “bel percorso e bella gente. La B4R è andata alla grandissima! Tutti bravi bravi! Organizzazione top. Grazie a Nicolas che migliora sempre! Il “duello finale” è stato uno show da oscar! Bravi tutti”. Ventunesimi, secondi di 7° Raggruppamento, giungono Andrea Florio ed Arianna Fior, al via sulla consueta Ford Fiesta MKI. “Siamo molto soddisfatti”, esordisce Andrea Florio, “sia della nostra gara, seppur penalizzata da un piccolo inconveniente, che dai risultati ottenuti da tutto il gruppo con vari podi e vittorie nelle varie classi, e la vittoria finale di Roberto nella sfida conclusiva. Adesso testa al Biella Classic dove io e Arianna cercheremo di rubare punti agli avversari di classe 7 e dare una mano ai compagni Massimo e Nicolas a tentare di vincere il Challenge”.

Venticinquesima piazza finale per Andrea Rosso e Giovanni Gambino, quinti di 4° Raggruppamento. “Resta un po’ di delusione per un mio errore”, ci riporta Andrea Rosso, “avvenuto in una prova cronometrata che praticamente dall’inizio ha compromesso il risultato finale. Però nonostante il meteo non ottimale resta il piacere di una giornata fra amici con la mia piccola 600 che si è comportata molto bene nonostante le difficoltà delle prove in salita. Dall’altra parte c’è la grande soddisfazione per i risultati dei compagni di Scuderia con sincera amicizia e spirito di squadra”.

Giungono secondi di 9° Raggruppamento, nonché trentunesimi assoluti, Roberto Voltarel ed Anna Gobetti, in gara sulla Toyota Celica. “È andata bene”, esordisce Anna Gobetti, “portiamo a casa un altro podio di 9° che ci mantiene in corsa nel Challenge Aci. La giornata è stata bella, con un bel percorso e trascorsa con amici. Ora proveremo a far del nostro meglio nell’ultimo Biella Classic”. Passando alle auto moderne, prima posizione finale per Paolo Canova e Silvia Gandini, sulla Subaru Impreza WRX. “Pienamente soddisfatti per il risultato ottenuto”, commenta Paolo Canova, “grazie a Silvia che mi ha navigato perfettamente. Siamo partiti un po’ ansiosi, poi abbiamo fatto la nostra gara, e alla fine abbiamo avuto la meglio sui nostri avversari, molto bravi, a cui vanno i nostri complimenti. Un grazie allo staff del Biella 4 Racing”. Seconda piazza fra le moderne, e seconda piazza come visto nella sfida conclusiva, per Massimo e Michael Destefanis, in gara sulla Porsche Carrera 4. “Un doppio risultato inaspettato se consideriamo che era la nostra terza gara”, ci riporta Massimo Destefanis, “con la grande soddisfazione aggiuntiva di averlo ottenuto assieme a mio figlio Michael, al di fuori del lavoro che condividiamo. È stato frutto di un lavoro di intesa tra noi due perché non bisogna mai mollare e lavorare per migliorarci sempre. Grazie a tutti per il sostegno!”.

Sesta posizione finale per Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, sulla Fiat Barchetta. “Molto soddisfatti della nostra seconda gara”, esordisce Paolo Miglietti, “siamo stati più attenti a non commettere errori di distrazione, che ci hanno dato un buon risultato come punteggio, migliorando in modo significativo rispetto all’uscita precedente, dandoci uno stimolo per cercare di migliorarci ed affinarci ancora di più nella prossima prova. Per quanto riguarda la giornata, il meteo ci ha graziato, il giro ed i ristori e tutta l’organizzazione è stata a mio parere impeccabile, faccio loro i complimenti. Complimenti anche a tutti i componenti della nostra Scuderia per i risultati che hanno ottenuto”. Dodicesima piazza infine per la navigatrice B4R Greta Porta, all’ultimo in gara a fianco di Massimo Ruffino sulla loro Subaru Impreza WRX - Biella Motor Team. “Partiti alla grande con i pressostati più difficili nel ciottolato del Ricetto”, racconta Greta Porta, “per poi fare un grave errore sbagliandone in pieno uno nel passaggio successivo per un errore di distrazione. Errore portato dietro per tutta la gara, impossibile da recuperare. Ciò ci ha portato ad un risultato deludente. Nonostante tutto bella giornata, percorso ben fatto, e compagnia sempre presente, molto simpatica la prova ad eliminazione a fine gara”.