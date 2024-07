Valdilana, in casa aveva droga e 3mila euro in contanti: arrestato un 30enne (foto di repertorio)

Un biellese di 30 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo è stato fermato per un controllo nel comune di Valdilana. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari dell'Arma hanno deciso di vederci chiaro effettuando una perquisizione all'interno del suo alloggio.

A seguito degli accertamenti di rito, sarebbero stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish), un bilancino, carta stagnola per il confezionamento e 3mila euro in contanti. Tutto questo sarebbe stato sottoposto a sequestro.

Il 30enne, assistito dall'avvocato Francesco Alosi, è poi comparso in tribunale per la direttissima dove è stato convalidato l'arresto. Alla richiesta dei domiciliari da parte del pm, l'uomo avrebbe optato per il rito abbreviato che ha portato alla condanna di un anno, commutata in lavori di pubblica utilità per 12 mesi, in base alle norme vigenti della Riforma Cartabia.