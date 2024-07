Dopo Pro Loco, Alpini e palestra un altro furto a Vigliano: nel mirino l'ASD Active Cycling Team FOTO

Ladri di nuovo in azione a Vigliano Biellese, nel mirino anche la sede dell'ASD Active Cycling Team, dopo i colpi alla palestra comunale e nei locali di Pro Loco e Alpini.

A scoprire il tentato furto, avvenuto verosimilmente nella metà di giugno, il direttivo della società, guidata dal presidente Stefano Tomasi che, da tempo, organizza gare a livello amatoriale di ciclismo, ciclocross, cicloturismo su strada e mountain-bike.

Stando alle informazioni raccolte, i malviventi avrebbero divelto la serratura della porta d'ingresso e, una volta dentro la struttura (situata in via Alpini d'Italia), hanno messo a soqquadro i locali in cerca di denaro. Armadi e armadietti sono stati aperti e, in alcuni casi, gettati a terra. È in corso di accertamento la quantificazione dei danni.