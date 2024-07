Biella: Ex funicolare in blocco e turisti soccorsi dai Vigili del Fuoco - Foto Bozzonetti per newsbiella

La "maledizione della ex funicolare" ha colpito ancora. Poco dopo le 13 i Vigili del Fuoco sono arrivati al Piazzo per liberare le persone intrappolate nella cabina che ha smesso di funzionare. Sul posto Moscarola e Maiolatesi per accertarsi della situazione, in attesa dei tecnici ascensoristi.