E-Bike Biella: il sentiero che non c'è ... nell'estate che non c'è! FOTO

E-Bike Biella: il sentiero che non c'è ... nell'estate che non c'è!.

Dopo un po’ di tempo E-Bike Biella torna in Serra con un classicone: vediamo come è andata! L'avvicinamento all'ingresso di Mongrando, grazie a Stefano che guida, diventa una specie di safari con passaggi nell'erba alta dentro fossi e ruscelli.

Terminata la divagazione nei prati tra Biella e Mongrando entriamo in Serra dalla porta classica di Mongrando. Il percorso non presenta novità tranne qualche tratto un po' sconnesso a causa delle piogge dalle piogge e alcune piante che ancora ostacolano il tratto, ma che si superano abbastanza agilmente.

Raggiunta Croceserra e proseguito verso l'imbocco del Tracciolino scediamo verso il ponte Reisach che porta al Sentiero che non c'è. Foto di rito e risaliamo per proseguire sul Tracciolino fino a San Carlo, per immetterci nel single trek che porta al Santuario di Graglia.

Attenzione! Due grosse piante ostruiscono il sentiero.

Ci siamo inventati un passaggio intorno alle radici, non molto agevole, ma percorribile. Il seguito è scontato ma sempre divertente fino alla strada per Bagneri e poi giù al ponte dell'Infernone.

Risaliti a Sordevolo non siamo ancora soddisfatti, quindi ancora un piccolo sforzo per superare San Grato e poi per la strada che porta al Pian Paris.

Appena arrivati al bosco deviamo sul traverso fino a sbucare alla panchina sopra al Chiavolino. Un sentiero spettacolare ed un tracciato ottimo per concludere off road la giornata. Terminiamo scendendo verso il Santuario del Barnaba e poi verso casa.

Chiudiamo con 48,11km 1.308d+ in 4h51m.

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi... (e se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi..).

Foto e Video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile.