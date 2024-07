Conto alla rovescia per la corsa di Tavigliano, ecco come cambia la viabilità

A Tavigliano torna il classico appuntamento con il podismo, in programma domenica 7 luglio.

Per l'occasione, chiudono alcune zone del paese. Come ad esempio piazza Don Colombo, via Italo Meliga fino al ponte, via Nino Meliga (dalle 8 alle 11), via Gallo, da piazza Don Colombo all'incrocio con via Nino Meliga (dalle 8 alle 11).

Inoltre, dalle 8 alle 13, transito coordinato all'incrocio tra: piazza Don Colombo e via Gallo, tra viale dei Caduti e via per la Sella, tra via per la Sella e strada vecchia per la Sella, via Gallo e via Nino Meliga.