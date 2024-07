E' gia noto alle Forze dell'Ordine il 24enne che ieri si è introdotto con un complice nell'ecocentro di Cossato in orario di chiusura per trafugare del materiale. All'arrivo dei Carabinieri il ragazzo non è riuscito a scappare come il suo complice che si è invece dileguato. Per lui, trovato in flagrante, una denuncia per tentato furto e invasione di terreni.