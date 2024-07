Occhieppo Inferiore: Era sotto effetto di stupefacenti la donna che ieri si è ribaltata con l'auto dopo aver centrato altri mezzi in sosta

Aggiornamento del 4 luglio 2024:

La donna conducente del veicolo, risultato senza assicurazione, che si è ribaltato ieri a Occhieppo Inferiore, dopo il ricovero in ospedale ha rifiutato di sottoporsi alle cure mediche e agli accertamenti di rito finalizzati all'assunzione di droghe o alcool. In seguito a tutti i controlli, è stata denunciata per aver provocato l'incidente mentre era alla guida sotto effetto di stupefacenti, segnalata a livello amministrativo in quanto assuntrice di droghe e patente ritirata.

3 luglio 2024:

Intorno alle 23.30 di oggi, 3 luglio, Vigili del Fuoco e ambulanza sono intervenuti in soccorso della conducente di un'auto che si è ribaltata a Occhieppo Inferiore. Al momento le notizie sono frammentarie ed è sconosciuta la causa del sinistro e l'esatta dinamica, ma pare che la conducente, dopo aver urtato alcune auto in sosta ed essersi ribaltata, sia uscita in autonomia dall'abitacolo e che le sue condizioni non siano critiche.

Seguiranno aggiornamenti per maggiori dettagli.