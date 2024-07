Pallavolo, tre tocchi per la pace: una settimana indimenticabile

Si è chiusa la settimana di Tre tocchi per la pace, il progetto di SPB Monteleone Trasporti che ha portato a Biella 20 ragazzi ucraini. I giovani ospiti sono tutti ucraini provenienti dalla Polonia, dopo essere scappati dalla propria terra natia a causa della guerra; molti di loro non hanno più una casa in Ucraina.

Sono stati dei giorni fantastici per tutti i ragazzi della SPB, che si sono allenati, hanno mangiato e ballato insieme agli ospiti. Tre giornate di grande qualità tecnica, perché il responsabile degli allenamenti è stato Massimo Eccheli, allenatore della Vero Volley Monza, squadra di primissima fascia in Superlega.

Insieme a lui, tutto lo staff degli allenatori SPB Monteleone Trasporti è stato impegnato per il Volley Camp. Durante le serate tutta la comitiva ucraina e i ragazzi biellesi sono stati ospitati in diversi eventi organizzati da: Comune di Gaglianico e Festa di San Pietro, Comune di Lessona e circolo ARCI di Lessona. L’ultima serata è stata organizzata in concomitanza con la festa di fine anno della SPB Monteleone Trasporti, presso l’M-App Hotel di Benna.

Un grazie immenso va a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione FILA Museum e Provincia di Biella per aver contribuito alla realizzazione dell’intero progetto. E per ultimi, ma non per importanza, un grazie sentito a tutte le famiglie, i dirigenti SPB e i ragazzi che hanno creduto in questo progetto e sostenuto con la loro presenza e impegno la sua buona riuscita.

In bocca al lupo a tutti i ragazzi ucraini che sono passati a Biella in questa fantastica settimana. Speriamo di rivederci presto!