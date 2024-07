Grande partecipazione a Veglio per la festa patronale 2024 FOTO

E’ stato davvero un successo la Festa della Birra - Festa di san Giovanni – 2024 che si è svolta da venerdì 28 a domenica 30 giugno scorsi. Al Polivalente Bernardo Seletto di Frazione Grupp a Veglio, si è mangiato, bevuto e ci si è divertiti con musica e balli per tutte e tre le serate, con tanta voglia di stare finalmente all’aria aperta dopo settimane di pioggia e con un’estate che sembrava non arrivare mai. L’allegria e la voglia di stare insieme, a far festa, a mangiare fuori casa ed ad ascoltare buona musica, l’hanno fatta da padroni già a partire dal venerdì sera con un tutto esaurito che ha stupito anche i volontari della Pro Loco e così la partecipazione di tanta gente alle tre serate è stata un’enorme gioia per tutti gli organizzatori.

In primis per il presidente Jacopo Mello Teggia che a caldo ha commentato così : “La Festa Patronale di San Giovanni - Festa della Birra è per la nostra piccola Pro Loco l’evento clou dell’anno, nel quale tutti i volontari che la organizzano ci mettono anima e corpo e ci dedicano molto del loro tempo libero, ma è anche l’evento con le più alte variabili che possono condizionarne la riuscita, prima fra tutte quella legata al meteo che, quest’anno in particolare, si è rilevato molto avverso fino a pochi giorni dalla festa e con temperature tutt’altro che estive. Il risultato però è stato buono nonostante la serata principale del sabato sia stata condizionata più che dal meteo stesso, dalle previsioni meteo, che erano tutte quante pessime ma che si sono rivelate invece non propriamente esatte per Veglio in quanto alla fine non è scesa neppure una goccia d’acqua e ci ha pertanto salvato al serata. Possiamo quindi solo dire grazie a tutti quelli che ci sono venuti a trovare e che per tre sere hanno riempito i tavoli facendo sì che possiamo dire che siamo soddisfatti del risultato finale. C’era tanta gente di Veglio ma anche dei paesi limitrofi, molte facce conosciute, ma anche molti volti nuovi grazie al passaparola tra amici a conferma che alla Festa di San Giovanni di Veglio si mangia bene e per questo voglio ringraziare tutti i soci della Pro Loco ed in particolare le donne della cucina che hanno studiato i menù e preparato dei piatti squisiti, gli addetti alla griglia che hanno resistito alle alte temperature ed hanno sfornato ottime carni cotte sempre a puntino e tutti i giovani e giovanissimi che hanno effettuato il servizio ai tavoli in maniera impeccabile; ci sono stati fatti moltissimi complimenti dagli avventori, molti dei quali ritornati per più sere per poter provare le diverse proposte gastronomiche offerte.”

Il prossimo appuntamento per la Pro Loco Veglio sarà quello legato alla classica “Cena della Bagna Cauda” in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono Dionisio a novembre, con la collaudata ed innovativa formula della cena ai tavoli nel salone comunale e dell’asporto per chi la vuole gustare a casa magari organizzando in tavernetta una cena tra amici.