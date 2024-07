L'ufficio postale di Viverone resterà chiuso al pubblico per lavori tecnici infrastrutturali dal 3 al 22 luglio.

“Come indicato da Poste Italiane l'ufficio di riferimento per ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio di radicamento del rapporto (conto, libretto, ecc.) sarà quello di Cavaglià, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.35” spiegano dal Comune.