Concerto a Pralungo nel ricordo di Davide Volpato, l'Alpino del Coro La Ceseta

Tanta emozione a Pralungo in occasione del concerto del Coro la Ceseta di Sandigliano.

L'evento, in programma sabato 29 giugno, avrebbe dovuto svolgersi presso il parco giochi di via Martiri ma le condizioni meteo avverse hanno sconsigliato tale location e si è preferito ripiegare al coperto della Chiesa Santa Maria della Pace sempre gentilmente concessa dal parroco, don Ezio Zanotti.

La serata è stata organizzata dal gruppo Alpini di Pralungo, in memoria di Davide Volpato, penna nera, per molti anni componente del Coro La Ceseta. La sua persona, solare e sempre disponibile, è stata ricordata con parole che hanno commosso i presenti. Il Coro la Ceseta, dopo aver eseguito i migliori brani del loro repertorio, hanno omaggiato la vedova, la signora Tina, con un mazzo di fiori e il sindaco Raffaella Molino ha consegnato una targa in ricordo di Davide da posarsi presumibilmente presso il parco giochi di via Martiri.

Al termine, un ricco rinfresco offerto dagli Alpini ha concluso la bella serata.