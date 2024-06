Gradito ritorno al Teens Basket Biella, ecco Sergio Salvoni

Completato lo staff tecnico per la stagione 2024/25 con definizione pressoché completa degli incarichi. Gradito ritorno in casa Teens Basket per Sergio Salvoni, volto noto e conosciutissimo del mondo cestistico biellese.

“Sergio ha un passato da ottimo giocatore ai tempi di Lana Gatto, Tessiana e successivamente alla corte dello storico duo Bessi, Flaborea prima a Cossato e poi a Vigliano – si legge nella nota della società biellese - Allenatore di lunga esperienza e provate capacità ha contribuito alla crescita del basket biellese dedicando la sua passione e le sue competenze a tutte le società biellesi, da Pallacanestro Biella a BFB, da Teens Cossato a Spazio forma, da basket Vigliano a basket Cigliano, ha maturato esperienze sia come responsabile di settore giovanile sia come capo allenatore di formazioni senior. Ritorna nello staff Teens dopo due anni di assenza come vice allenatore della serie C, capo allenatore della U 19 Gold, e istruttore Minibasket”.