Basket femminile: Bonprix BFB, il sogno continua

Obiettivo centrato al primo colpo. Con la vittoria di mercoledì sera la squadra laniera ha vinto il suo campionato. L'obiettivo ad inizio stagione era la permanenza in Serie B ed è stato raggiunto alla prima sfida diretta di playout. Il sogno di rimanere nella categoria continua.

Alla fine del girone salvezza, la sorte beffarda aveva abbinato la Bfb, arrivata seconda in classifica, con Twin Towns Alba che, pur classificatasi quinta, era l'unica squadra ad essere riuscita sempre a battere le biellesi.

Con questa premessa, confermata anche all'andata di due giorni prima ad Alba dove in rimonta le ragazze di coach Bertetti non erano andate oltre al pareggio, mercoledì sera al Palasalesiani Biella provava a vincere per evitare un'ulteriore insidioso turno di spareggio.

In un palazzetto addobbato per le feste e che ha visto il tutto esaurito, questa volta la BFB ha condotto la gara dal primo minuto portando a casa la prima vittoria su Twin Towns e la certezza della permanenza nella categoria.

La cronaca.

La partita è stata equilibrata per i primi tre quarti. La prima frazione ha visto le padrone di casa partire in vantaggio, senza mai però distanziarsi dalle coriacee avversarie. Il vantaggio di quattro punti dopo dieci minuti non era un gran margine, ma questa volta dimostrava che la Bfb non subiva passivamente ma imponeva il proprio gioco. Anche a metà gara i giochi erano ancora aperti perché le ospiti sapevano ribattere colpo su colpo. Il tabellone all'intervallo lungo segnava 35 a 30 per la Bonprix BFB.

Nel terzo quarto le ragazze di coach Bertetti provavano ad allungare. Arrivate diverse volte a +8, si facevano sempre riprendere permettendo alle ospiti anche di agguantare il pareggio. A fine della frazione però il punteggio era +9 Biella.

Nell'ultimo periodo la squadra di casa prendeva il sopravvento. Trascinata da un'irresistibile Tombolato (7 triple e 30 punti a fine gara) coadiuvata da Trucano, non ancora del tutto rimessasi dal recente infortunio ma comunque in campo stringendo i denti, si toccava anche il massimo vantaggio di 20 punti prima di chiudere 68 a 49 e dare vita alla meritata festa.

"La stagione è stata positiva" è stato il commento di coach Bertetti a fine gara "Siamo partiti con molte incertezze e tante difficoltà, ma alla fine abbiamo raggiunto un risultato importante. Salvarsi non era certamente facile e questa sera abbiamo fatto una prestazione molto bella, forse la più bella di tutta la stagione. Sono molto contento del gruppo e delle ragazze che si sono impegnate e hanno lavorato tanto. Da parte mia c'è molta soddisfazione."

La stessa soddisfazione è condivisa dalla dirigenza BFB, non solo per il risultato ottenuto, ma anche per la crescita stessa delle ragazze, sospinte sempre dal calore del pubblico che anche mercoledì sera non ha smesso di incitarle per tutta la partita.