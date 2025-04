XXIV Trofeo Mezzalama, Biellesi all'arrivo, FOTO e VIDEO

Michele Boscacci e Robert Antonioli vincono la 24ª edizione del Trofeo Mezzalama e si laureano Campioni del Mondo ISMF Long Distance. In campo femminile il titolo iridato va alle transalpine Axelle Mollaret e Emily Harrop.

Molte coppie biellesi al via nella mitica gara di sci-alpinismo del Monte Rosa

La squadra di Michele Boscacci e Robert Antonioli, alzando le mani al cielo, oltre a conquistare la XXIV edizione del Trofeo Mezzalama, ha vinto il Campionato Mondiale ISMF Long Distance. Il tempo dei vincitori è di 4:29’19’’.

Nella gara femminile c’è stato il dominio della coppia francese formata da Axelle Mollaret Gachet ed Emily Harrop. Le transalpine vincono con il tempo di 5:23’25’’ sia il Trofeo Mezzalama sia il Campionato del Mondo ISMF Long Distance.

La mitica gara valdostana aveva una doppia valenza chiudendo di fatto il biennio di La Grande Course; il circuito delle gare scialpinistiche più tecniche e prestigiose dell’Arco Alpino e della Cordigliera Pirenaica. In questa speciale. Classifica a salire sul gradino più alto del podio sono stati tre atleti francesi William Bon Mardion – Xavier Gachet, ex aequo al maschile, e Lorna Bonnel al femminile.



Il Trofeo Mezzalama è una gara storica, ideata nel 1933 dagli amici di Ottorino Mezzalama per onorare la sua memoria. Per l’occasione, il gotha della specialità e il popolo delle skimo race, (320 squadre, provenienti da 18 nazioni) hanno affrontato una vera e propria cavalcata alpina di 40km con quasi 4.000 m d+ che li ha portati in vetta al Castore (4228 m.s.l.m.) e al Naso dei Lyskamm (4150 m.s.l.m.) prima della picchiata verso la finish line.



La lunga cavalcata è partita alle ore 5:30 da Breuil-Cervinia con destinazione Gressoney-La-Trinité. In ricordo di Papa Francesco, poco prima del via, è stato osservato un minuto di silenzio. Tra i pensieri di tutti i presenti una frase del Papa: "Non dimenticate mai la bellezza della vita, la bellezza dello sport".

Le condizioni meteo, come previsto da Luca Mercalli, erano perfette. Un'ampia finestra di tempo stabile e un manto nevoso abbondante e compatto hanno regalato agli oltre 700 mezzalamisti una "Maratona dei Ghiacciai" da incorniciare tra i ricordi più belli.

Mancano pochi secondi alle ore 10 quando sul traguardo di Gressoney-La-Trinité si presentano vittoriosi gli azzurri Michele Boscacci e Robert Antonioli. Una lunga battaglia agonistica con i francesi Xavier Gachet e William Bon Mardion si è decisa sulla salita che portava alla base del Naso del Lyskamm.

In seconda posizione si sono classificati Xavier Gachet e William Bon Mardion con il tempo di 4:29’36’’.

Il podio è stato completato dal team di Matheo Jacquemoud e Samuel Equy. I francesi sono saliti sul terzo gradino del podio con il tempo di 4:33’50’’.

Tra le donne in seconda posizione si è qualificata la squadra azzurra formata da Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni: le italiane, dimostrando una tenacia e una forza incredibili, hanno fermato il cronometro in 5:30’20’’. A completare il podio un’altra squadra italiana, formata da Ilaria Veronese e Lisa Moreschini

Di seguito il risultato delle coppie biellesi

Chiesa Ubiali in 6.29.38 - 83 - Gazzetto Boario in 7.02.32- Caucino Caucino in 7.40.30 - Comerro Comerro 7.41.33-Pelacchi Salvati 7.43.11-Ciliesa Chiocchetti 7.56.48 - Tonino Pizzato 8.14.12- Rocchi Rocchi 8.23.50 – Ferraris Ferraris 9.24.35 – Passare Robioglio 9.46.45 – Busca Comello 10.43.59 -Romagnolo Rabaglio 11.05.28