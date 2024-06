A Valdilana è tempo di "aperi-shopping" con l'Associazione Delfino

E’ in programma per il tardo pomeriggio di questo sabato, a partire dalle 18.30, l’iniziativa “Aperi-shopping” nata dalla collaborazione tra Giuly Bar di Ponzone e Associazione Delfino di Valdilana.

Per l’occasione, le volontarie del negozio del baratto Uso&Riuso del Centro Zegna porteranno nel noto bar di Ponzone, aperto lungo la via Provinciale, un centinaio di bellissimi capi usati di abbigliamento per donna e uomo che potranno essere presi lasciando una piccola offerta all’associazione.

Le persone potranno curiosare tra gli stendini gustandosi nel frattempo uno sfizioso aperitivo. Ci saranno capi di abbigliamento estivo rigorosamente “second hand” ma anche scarpe e borse.

Sarà dunque l’occasione per scoprire (o riscoprire) il mondo dei capi di abbigliamento usati e per trascorrere qualche piacevole momento in compagnia.