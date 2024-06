Calcio, in casa Biellese novità e conferme: ecco Artiglia: “Bentornato a casa Edo”

Comincia a prendere forma la Biellese che verrà. Come comunicato sui canali social della società calcistica laniera, sono stati confermati per la stagione 2024/25 Davide Facchetti e Vittorio Tomasino, cresciuti nel settore giovanile. A loro, si unisce il capitano Nicolò Pavan.

Infine, con grande gioia è tornato a casa Edoardo Artiglia, talentuoso attaccante, reduce da buone annate con i colori del Volpiano Pianese. “Punta in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, è dotato di un ottimo dribbling e di pregevoli capacità balistiche anche da fuori area, qualità che l’hanno portato a realizzare 24 reti nelle ultime due annate tra Eccellenza e Coppa Italia, con una crescita esponenziale di anno in anno dal punto di vista della prolificità che lo ha visto migliorarsi fino ad arrivare alle 13 reti della scorsa stagione – si legge nella pagina Facebook della Biellese - Se allontanarsi da casa vuol dire crescere e maturare, è altrettanto vero che nulla è come fare il ritorno in famiglia, ciò che Biella e la Biellese saranno sempre per lui! È con grande piacere che possiamo annunciare (ufficialmente dal 1° luglio) quanto segue, affidandoci al coro che spesso i tifosi bianconeri gli hanno riservato: che meraviglia tornar a vedere giocare Artiglia. Bentornato a casa Edo”.