Calcio, giochi riaperti in Promozione: Fulgor a -2 dal Cossato

Colpo di scena nel girone di Promozione: cadono le prime della classe, Città di Cossato e Ivrea, con Arona e Juve Domo, ma si avvicina la terza forza del campionato, la Fulgor Chiavazzese. Proprio quest'ultima, con il successo di 3 a 1 sull'Ornavesse, si porta a soli due punti dalla testa del girone. Giochi riaperti a 4 gare dalla fine della stagione. Esulta anche il Ceversama, che cala il tris sul Feriolo.

In Prima Categoria, invece, giornata avara di soddisfazioni per alcune formazioni biellesi come Gaglianico (4-0 a favore di Banchette Colleretto), Valle Elvo (ko di misura con Trecate) e Torri Biellesi (al tappeto 2 a 1 con Pro Palazzolo) mentre la Valdilana Biogliese e la Valle Cervo Andorno ottengono il massimo della posta in palio, con le vittorie su Cigliano (2-0) e Santhià (5-2). Rinviata la gara tra Ponderano e Livorno Ferraris Bianzé.

In Seconda, prosegue la marcia del Vigliano: lontano dal pubblico di casa il match termina 3 a 2 a favore dei biellesi. Pari con gol per la Cervo e Lessona al tappeto con il Lenta. Infine, in Terza, domenica da dimenticare per Cossato (superata 2 a 0 dalla Polisportiva Valmalone) e Pollone (bloccato sul 3-3 dal Forno) ma non per la Futuro Giovani Vilianensis che affonda il Castellamonte con il punteggio finale di 3 a 1.