Il calcio è tornato protagonista a Biella, boom di spettatori al Pozzo. Moscarola: “Porta visibilità e indotto”

Il calcio è tornato protagonista a Biella. Il merito è dei risultati sportivi di due squadre bianconere come la Biellese (fresca vincitrice del campionato di Eccellenza) e la Juventus che, con la Next Gen e la Women, ha riacceso la passione dei tifosi biellesi con sfide blasonate e palcoscenici inediti per gli amanti sportivi (basti pensare alla Champions League femminile).

A beneficiarne, sicuramente, lo stadio Pozzo Lamarmora di Biella che, da molto tempo, non registrava così tante presenze su spalti e tribune. Stando ai dati forniti dal Comune, si stima che, dal mese di settembre 2024, ben 11.550 supporters hanno raggiunto il rettangolo da gioco di viale Macallè per assistere all'undici allenato da Massimo Brambilla. Per la Women, invece, la media degli spettatori si aggira sulle 36mila presenze in due stagioni. Non va poi dimenticato il bagno di folla riscontrato lo scorso 9 marzo, nel derby tra Biellese e Borgosesia: oltre 1700 sostenitori per una domenica di sport da ricordare sicuramente a lungo.

Dati incoraggianti che confermano il rilancio dell'impianto sportivo su cui l'amministrazione comunale ha creduto fortemente e speso anche parecchie risorse tra il 2020 e il 2021: circa 2 milioni di euro per un “Pozzo Lamarmora” pienamente rinnovato. “L'operazione 'stadio', con l'opera di ristrutturazione, ha portato sicuramente i suoi frutti, i numeri sono evidenti e sotto gli occhi di tutti – evidenzia l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola – L'investimento è stato reddittizio, in termini diretti e non. La città di Biella è stata il palcoscenico di grandi partite, che hanno visto la Juventus affrontare avversarie di livello come il Foggia, l'Avellino, il Catania – nelle sfide di Next Gen – e storiche squadre europee come il Bayern Monaco, l'Arsenal e il Paris Saint German nei match di Champions con la Woman”.

Per Moscarola “tutto ciò ha portato indotto economico, visibilità sui giornali nazionali e tantissimi spettatori, giunti anche da fuori Italia, per trascorrere almeno una notte in città. Così facendo molti hanno avuto modo di conoscere le bellezze del nostro territorio ed è un'ottima notizia, in chiave turistica e promozionale. Inoltre, nella prossima stagione, la Biellese tornerà a giocare allo stadio Pozzo e, anche in questo caso, sono previste trasferte di tifoserie importanti, provenienti da fuori regione, come il Varese, l'Imperia e molte altre. Si è, quindi, attivato un movimento sportivo che porterà sicuri benefici all'intero territorio”.