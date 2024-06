Biella, la Staffetta della generosità coinvolge gli Alpini

Sabato 29 giugno, alle ore 20.00, per la prima volta, il cuore rosso con il logo dell’Ass. Amici dell’Ospedale di Biella, come “testimone” del progetto “La staffetta della generosità biellese” passa agli Alpini, presso la loro sede di Biella, in via Ferruccio Nazionale n. 5, in occasione della CENA BENEFICA, da loro organizzata, a favore dell’ALTA TECNOLOGIA nel nostro OSPEDALE. In tale occasione, si potrà anche visitare il museo alpino.

La STAFFETTA DELLA GENEROSITÀ biellese è un progetto di raccolta fondi, ideato dall’associazione Amici dell’ospedale di Biella, guidata dal presidente dott. Galligani, con l’importante collaborazione di Fondazione CR Biella e di Fondo Edo Tempia , per portare l’Alta tecnologia nel nostro ospedale e farlo diventare OSPEDALE DEL FUTURO, grazie a nuove tecnologie: robot (mantenimento) e nuova sala ibrida, ad oggi presente in Piemonte solo nelle piazze di Cuneo e Torino (Molinette e Mauriziano).

IL 29 giugno rappresenta un appuntamento importante perché, da questa data in poi, il testimone potrà passare anche a vari gruppi alpini del territorio, che portano sempre alto il vessillo dell’“alpinità”, fatto di valori, rispetto, amicizia, solidarietà sotto vari punti di vista.

La parola chiave è “INSIEME“, tutti insieme, TÜCC’ ÜN, per un alto fine e un obiettivo che riguarda tutti noi: il nostro Ospedale.