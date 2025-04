Biella, furto di una city bike da 150 euro

Nella giornata di ieri, mercoledì 9 aprile, è stato compiuto un furto in via Piave. Tra le 8 e le 18, ignoti malfattori sono entrati in un garage e hanno sottratto una bicicletta city bike del valore di circa 150 euro.

Stando alle prime informazioni, non sono stati riscontrati segni di effrazione sul luogo del furto. Inoltre, l'area non è dotata né di sistema di videosorveglianza né di impianto d’allarme, circostanza che potrebbe aver agevolato l'azione dei ladri.

I Carabinieri sono intervenuti per raccogliere le informazioni necessarie, ma al momento non sono emerse piste concrete.