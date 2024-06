Era privo di sensi il ciclista di circa 70 anni (residente in provincia di Milano) che, nel primo pomeriggio di ieri, 19 giugno, è finito sull'asfalto per cause da accertare. È successo intorno alle 15 nel comune di Muzzano.

In breve tempo, è stato soccorso dai passanti e dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Novara per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.