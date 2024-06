Alle prime ore di oggi, 20 giugno, i Vigili del Fuoco di Biella, con tanto di autoscala, sono intervenuti in via Lamarmora, nel capoluogo di provincia, per soccorrere una uomo bloccato in casa intento a chiedere aiuto.

Le squadre hanno operato affinché si potesse raggiungere l'interno dell'appartamento, permettendo al soccorso sanitario di entrare e provvedere alle prime cure. Successivamente il residente è stato portato via in ambulanza per accertamenti.