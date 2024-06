Pallavolo, “Lavoro e umiltà”: confermato il preparatore TeamVolley Matteo Preden

Dalla tattica all’atletica. Dopo i nostri allenatori, il TeamVolley ha il piacere di confermare il preparatore Matteo PREDEN, che porterà ancora una volta a Lessona le sue molte competenze. Con umiltà e voglia di imparare, al servizio delle nostre giocatrici.

Il commento di Matteo PREDEN: «Devo ringraziare la società per la fiducia che ripone in me, da ormai sei stagioni a questa parte. L’ennesima riconferma è per me motivo di orgoglio. Sarò ancora il responsabile della parte atletica del TeamVolley, in un percorso che fino ad oggi è stato molto intenso. Tutti gli anni abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, il motore per aggiungere altra passione e duro lavoro. Quelli nuovi? Sempre gli stessi, migliorare i risultati. Lo sport alla fine è fatto proprio di questo. Io personalmente ho voglia di migliorare dal punto di vista professionale, dell’acquisizione di nuove conoscenze e metodologie, per connettermi ancora meglio con le mie atlete. Reputo importante (se non fondamentale) mantenere sempre una grande dose di umiltà in quello che faccio, ogni giorno è buono per imparare qualcosa di nuovo e per perfezionarmi. Questa per me è una legge, sia per la vita professionale che sportiva. Il mio motto è “Ex labor fructus”, il lavoro dà sempre in qualche modo i suoi frutti. Presto o tardi, ma li dà sempre. Questo è stato davvero il leit motiv delle ultime sei stagioni: anche nei momenti più difficili qualcosa è cambiato, a livello personale, fisico o tecnico, per raggiungere poi gli obiettivi. Il lavoro è la base di ogni cosa, ma ancora di più la passione e l’umiltà in quello che facciamo, valori che credo non debbano mai mancare all’interno di un gruppo e di una squadra».

Aggiunge il direttore sportivo Marco MOTTO: «Con Matteo, raggiungiamo l’obiettivo di confermare in toto il nostro staff tecnico, consolidato da anni. Lui mette ancora a disposizione la sua professionalità e conoscenza del mondo della pallavolo, avendo avuto esperienze anche come atleta. Lo dimostra in palestra con tanta passione e partecipazione, dettagli che ci piacciono molto. Tutto ciò permette di avere a disposizione giocatrici con una buona condizione atletica, cercando sempre di migliorarle. Importante anche il suo lavoro sulla prevenzione degli infortuni. Matteo è quindi fondamentale nel buon svolgimento della stagione, siamo contentissimi che lui sia ancora un riferimento in tal senso. Le speranze sono sempre le stesse, che il lavoro dia i suoi frutti: un mantra che ci accompagna da sempre. “Buona permanenza” Matteo!».