88 Runner e camminatori alla Rampia Campel da record con Luca Buzio e Valeria Bruna Vincenti a Campiglia Cervo FOTO e VIDEO

Meteo ideale per la terza edizione della " Rampa Campiel" il vertical ideato dalla Pro Loco di Riabella tornata dopo un anno di stop. Partenza alle 9 precise dalla frazione Bogna di Campiglia Cervo per 90 runner che si sono inerpicati sino a Naiasco, poco dopo l'antico ponte in pietra che a Bogna attraversa il torrente Cervo. Passaggio a Riabella, lungo la mulattiera del "Crest" (E12), attraversando il caratteristico abitato per poi finire all'Alpe Campello lungo il sentiero E10, che dopo aver incontrato il "Tracciolino" arriva quasi alla Galleria Rosazza.

Una bella salita all'interno di una natura incontaminata, per un totale di 3,5 km e 800 m D+, che ha visto primo all'arrivo per la maschile Luca Buzio, con un tempo di 35' 30'' seguito da Mattia Girelli in 36'46'' e terzo Giulio Curatitoli con un tempo di 37' 35''. Per la femminile, prima all'arrivo una Valeria Bruna in grande forma, con un tempo di 45' 22'' seguita da Annalisa Diaferia in 48' 38'' e terza Greta Gamba con un tempo di 50' 07''. Dopo l'arrivo ristoro per tutti e pranzo convenzionato presso la locanda alla galleria di Rosazza.