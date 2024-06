Pollone: Sesto Memoriale Enrico Leone, donati 1500 euro alla Parrocchia di Pollone e 1500 al Rifugio degli Asinelli

In archivio il raduno auto epoca 6° MEMORIALE ENRICO LEONE, organizzato dalla Pro Loco di Pollone con il patrocinio di Comune di Pollone. Il meteo non proprio favorevole ci ha permesso il regolare svolgimento della intera manifestazione. Dopo il benvenuto con la colazione offerta dalla Pro Loco e la registrazione degli equipaggi, 45 auto e 3 moto del Moto club Perazzone, con la consegna dell’apprezzato pacco di benvenuto, si è intrapreso il tour con prima destinazione il Centro Commerciale Gli Orsi di Biella dove tutti gli equipaggi sono stati presentati al pubblico presente. Si è proseguiti poi destinazione Verrone con la visita all’outlet Modesto Bertotto con Arianna Leone e Giulio Enoch sempre presenti in qualità di main sponsor, e poi via per il tour alto biellese che ha toccato quali punti di interesse Sala Biellese con la visita al Rifugio degli Asinelli, unica sede italiana di The Donkey Sanctuary, Fondazione inglese che nasce nel 1969 a Sidmouth, nel Devon, per opera della Dott.ssa Elisabeth Svendsen e poi, prima del rientro a Pollone, visita presso la Pasticceria Massera Gino di Fraz. Bornasco sempre a Sala Biellese, dove ad attendere gli equipaggi uno stuzzicante aperitivo offerto dalla Pasticceria Massera.

Al rientro a Pollone ad attendere i partecipanti un parco auto chiuso a disposizione dei visitatori presso l’ampio parcheggio del parco Burcina, e tutti a pranzo in piazza San Rocco. Durante il Pranzo l’attesa lotteria.

La proloco ringrazia tutti i collezionisti, gli sponsor che hanno voluto premiarci con la loro presenza e un invito a tutti per la 7° edizione di questa bella iniziativa in ricordo di Enrico Leone. Anche quest’anno, naturalmente si parla di beneficienza, la madrina della manifestazione Marcella Aglietta Leone con il figlio Vittorio hanno destinato l’intera quota a disposizione suddivisa in questo modo: 1500 euro alla Parrocchia per i lavori necessari al ripristino della torre campanaria della Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano nel rione Cangio. 1500 euro al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese,che ospita ben 107 animali, con l’adozione del mulo di nome Giuliano.

Elargizione che permetterà di provvedere al mantenimento e alle cure necessarie presso il Rifugio degli Asinelli di Giuliano. Un aiuto necessario in quanto come ONLUS, vivono unicamente di donazioni private, senza alcun tipo di sovvenzione pubblica. "Ci è molto piaciuta l’attività derivata, spiega Marcella Aglietta, dove alcuni di questi muli e o asinelli vengono coinvolti in progetti di attività assistita a favore di persone vulnerabili o diversamente abili; progetti che vengono portati avanti in collaborazione con vari enti locali".