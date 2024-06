Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: i consigli utili per un'abbronzatura senza rischi

Manca pochissimo all’estate, alle vacanze e alle lunghe giornate di sole, ideali per ottenere l’abbronzatura perfetta. Tuttavia l’esposizione eccessiva può danneggiare la pelle, causando l'invecchiamento precoce e persino malattie tumorali.

Quali sono i raggi ultravioletti più dannosi?

Quando ci si espone al sole, in qualsiasi stagione dell’anno la pelle è irradiata dai raggi ultravioletti. In particolare, agiscono sulla cute gli UV-C, UV-B e UV-A. I primi sono i più dannosi, ma fortunatamente sono trattenuti dall’atmosfera e dalle nuvole e non arrecano gravi danni. Gli UV-A, invece, sono presenti praticamente tutto l’anno perché vengono trattenuti solo in minima parte dall’atmosfera e dalle nuvole e, proprio per questo, sono più pericolosi. Questi raggi ultravioletti, inoltre, non provocano ustioni e non abbronzano realmente, ma la loro azione è più penetrante e raggiunge il derma, accelerando i processi di invecchiamento cutaneo (fotoinvecchiamento) e causando nel tempo centinaia di piccole rughe irreversibili.

I consigli utili per abbronzarsi senza rischi:

- Utilizzare una protezione solare adeguata al proprio fototipo, anche se si è già abbronzati, il cielo è nuvoloso o se si sta sotto l'ombrellone. È importante spalmare la crema in quantità abbondante e in modo uniforme prima di esporsi al sole e applicarla di nuovo ogni 2 ore, soprattutto in caso di bagni o di intense sudate;

- Non esporsi al sole nelle ore più calde;

- Adottare un'alimentazione varia ed equilibrata. È consigliato prediligere gli alimenti ricchi di vitamina B, vitamina C, vitamina A, antiossidanti naturali e sali minerali, preziosi alleati per contrastare i danni ossidativi causati dall'esposizione e per mantenere in salute la pelle. Ne sono esempi i cereali non raffinati, latte, carne, pesce, vegetali freschi e frutta secca, e formaggi come il Grana Padano DOP. Altri cibi raccomandati sono quelli ricchi di Omega 3, che rendono la cute più elastica e luminosa e svolgono un'azione antinfiammatoria che lenisce la pelle in caso di irritazioni causate dai raggi solari. Sono ricchi di grassi omega 3 i pesci, in particolare quelli grassi come sgombro, sardine, alici, salmone e la frutta secca come le noci;

- Mantenere una corretta idratazione, bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, alternando la naturale a tisane (anche fredde), acque aromatizzate senza zucchero e centrifugati di frutta e verdura.

