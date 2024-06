Gian Luca Bazzan, neo sindaco di Verrone: "Metteremo a disposizione del paese il nostro bagaglio personale e professionale"

"Siamo una squadra eterogenea e ben amalgamata pronta a fare tanto per Verrone", sono le parole di Gian Luca Bazzan, neo sindaco con la lista Verrone Domani nella quale si è presentata come consigliere anche la stessa sindaco uscente, Cinzia Bossi.

Il primo cittadino è architetto, ed è pronto anche a fare capo alla sua esperienza professionale per migliorare la qualità della vita in paese. "Siamo in bel gruppo, chi è tecnico, chi è più artista, chi pensionato - prosegue - , giovani, insomma, tutti abbiamo un nostro bagaglio personale e professionale che vogliamo mettere a disposizione di Verrone per migliorarne la qualità vita, ovviamente in continuità con l'amministrazione precedente. Cinzia, sindaco uscente, è nella nostra squadra, sono stato consigliere con lei nel 2009, ha fatto tanto per Verrone".

Nel programma della nuova amministrazione c'è anche il miglioramenti di alcuni servizi e la realizzazione di punti di aggregazione per giovani ma non solo.