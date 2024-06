Comunali a Biella, Franceschini (FdI): “La vittoria al primo turno un risultato straordinario, hanno vinto idee e passione”

Fratelli d’Italia primo partito a Biella, decisivo per l’elezione di Marzio Olivero sindaco. Ma non solo: Fdi è anche il primo partito in Piemonte e il più votato alle elezioni europee.

Per Cristiano Franceschini, Segretario Provinciale di Fdi, le elezioni dell’8-9 giugno hanno confermato il buongoverno di Fratelli d’Italia in tutti i livelli istituzionali: “Sono molto soddisfatto della vittoria al primo turno, un risultato che molti davano per improbabile ma in cui noi abbiamo sempre creduto: Fratelli d’Italia ha portato a Biella risultati straordinari”.

“La sinistra - spiega Franceschini - ha condotto una campagna elettorale contro di noi, riversandoci addosso odio e rancore. Noi abbiamo avuto il merito di non cogliere le provocazioni, ma di parlare ai cittadini portando loro progetti e spiegandogli quali sono le nostre idee: questa strategia ha pagato”.

Franceschini con 138 preferenze, risulta essere il quinto candidato con un gradimento più alto all’interno della lista di Fdi: “Mi onora aver ricevuto la stima dei cittadini, che hanno apprezzato il mio impegno come Segretario Provinciale. A loro mi sento di promettere una cosa: impegno totale. Non tradirò la loro fiducia, ma lavorerò pancia a terra per la mia città. Per Biella”.

“Fdi primo partito a Biella, Elena Chiorino e Davide Zappalà eletti in Regione Piemonte sono il risultato di un lavoro personale e di squadra eccezionale: ognuno, a ogni livello possibile, ha lavorato bene e ha avuto modo di farsi apprezzare. Ringrazio anche il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che si è speso in prima persona portando sul territorio progettualità di assoluto valore”.

“Siamo felici, ma già proiettati a lavorare per il bene dei nostri concittadini: Giorgia Meloni e il suo Governo sono il perfetto esempio di come il buongoverno del fare paghi sempre e noi vogliamo seguire questa direzione” conclude Franceschini.