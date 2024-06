Motori |

Rally & Co di scena a San Martino di Castrozza, in gara Fersini e Cappello

Weekend impegnativo per Andrea Fersini e Carmelo Cappello, portacolori della scuderia Rally & Co, impegnati nel Rally San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, valido per il Trofeo Italiano Rally. Con il numero 101 sulle fiancate della loro Mini Cooper S Racing Start Plus affronteranno i 96 km suddivisi in 7 prove speciali con l'obiettivo di vincere la classe e mantenere la leadership attuale nel campionato rally di 4° zona che guidano attualmente.

c. s. Rally & Co g. c.