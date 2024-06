Elezioni 2024, tris per Davide Crovella: rieletto sindaco di Andorno Micca

Elezioni, tris per Davide Crovella: rieletto sindaco di Andorno Micca

“Siamo contenti del risultato finale, sono stati ripagati 5 anni di lavoro. Come amministrazione proseguiamo per la nostra strada, cercando di migliorare e accettando critiche e consigli di tutti. L'unico neo? Il quorum. Andrebbe rivisto il sistema, non esiste che dobbiamo superare ben due soglie di sbarramento”.

Questo il commento a caldo del sindaco di Andorno Micca, Davide Crovella, riconfermato alla guida del paese. 1120 sono stati i voti a favore su 1409 votanti. 124 le schede nulle, 165 quelle bianche.