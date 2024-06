A Brusnengo è stata una sfida accesa ma alla fine sarà sindaco per altri 5 anni Fabrizio Bertolino. La sua lista “Insieme per Brusnengo” ha preso 599 voti (55,51%) e 7 seggi in consiglio. Battuto Alessandro Raggio: a suo favore 425 voti (39,39%) e 3 seggi. Fuori dall'assemblea consiliare Silvia Thea (3,80%) e Luca Motto (1,30%).

Su 2414 elettori, 1102 si sono recati alle urne (45,65%). 16 sono state le schede nulle, 7 quelle bianche.