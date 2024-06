Riccardo Lunardon torna alla guida di Sordevolo. La guida della lista “Sopra L'Elvo” ha raccolto 596 voti su un totale di 729 votanti. 1051 gli elettori totali. 64 le schede bianche, 69 quelle nulle. “È iniziato un nuovo percorso – commenta Lunardon – Ringrazio tutti i cittadini che si sono recati alle urne per esprimere la loro preferenza. Un aspetto positivo per la democrazia. Lavoreremo tutti insieme per il bene del paese”.