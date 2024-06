Pallavolo, da Biella ad Alessandria in B1: la promozione di Ginevra Levis.

Sabato 8 giugno si è concluso il campionato nazionale femminile di Serie B2 di pallavolo; dopo la vittoria casalinga per 3 a 0 la formazione milanese “Novate – Diavoli Rosa” (collaborazione tra Polisportiva Novate Volley e Diavoli Rosa Brugherio) vincendo anche la gara di ritorno, 3 a 2 ad Alessandria, si è garantita la promozione in Serie B1.

Nel roster delle milanesi è presente anche un’atleta biellese, Ginevra Levis, la quale, dopo gli inizi in Virtus Chiavazza e quattro anni come giocatrice del Gaglianico Volley School (concludendo con la promozione in Serie C), aveva militato sino alla scorsa stagione nelle fila del TeamVolley, facendo parte del gruppo autore della storica promozione in serie B1 e della successiva impresa che, alla prima stagione in un campionato nazionale e dopo avere concluso il girone di andata in piena zona retrocessione, aveva fatto concludere il campionato al 9° posto con ben 23 punti conquistati nel girone di ritorno. Ora, causa motivi di studio, il trasferimento a Milano e la prima esperienza fuori provincia; nella competitiva formazione nero-fucsia (in azzurro nelle gare in trasferta) Levis si è ritagliata diverse presenze in campo ed ha potuto mettere a segno un’ulteriore crescita dovuta all’affiancamento a giocatrici più esperte.