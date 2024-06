Da Cosrab un bando per ottenere contributi per organizzare "ecofeste"

Cosrab ha pubblicato un bando al quale potranno partecipare Comuni Consorziati, Enti, Associazioni, Pro Loco e organizzatori degli eventi, che ha come oggetto la concessione di contributi economici per la realizzazione di eventi a ridotto impatto ambientale (ecofeste) sul territorio biellese.

Per eventi che prevedono la somministrazione di cibo, l’istanza sarà ammissibile solo nel caso in cui la frazione organica del rifiuto (avanzi e scarti della cucina e della zona ristorazione) venga separata dalla frazione residua indifferenziata.

L’importo massimo del contributo è fissato in euro 300,00.

Sono ammissibili spese sostenute per: Costi extra per la raccolta differenziata durante l’evento, Fornitura di materiali consumabili per la raccolta differenziata durante l’evento (sacchi, sacchetti ecc), Acquisto di materiale di consumo compostabile (piatti, bicchieri, stoviglie ecc) e/o riutilizzabile (es ceramica, plastica rigida lavabile ecc).

L’istanza di adesione dovrà essere presentata compilando e firmando il modello allegato ed inviandolo all’indirizzo P.E.C. ufficiotecnico.cosrab@legalmail.it entro e non oltre il 30/09/2024 nel link i dettagli del bando clicca qui

https://www.cosrab.it/portals/1442/SiscomArchivio/6/Bando_finanziamento_ecofeste_2024.pdf