Tutto pronto per la Strabiella: domani sera la corsa della Croce Rossa

Torna la Strabiella e domani, sabato 8 giungo 2024, andrà in scena il XXXV Trofeo Oscar Botto Steglia: la camminata ludico-motoria non competitiva per le vie cittadine.

Organizzata dalla Croce Rossa di Biella, con la collaborazione del Comune, la Strabiella prevede la partenza alle ore 20.00, in via Q. Sella (di fronte alla sede CRI biella), su di un percorso di 6 km che si snoda per le vie della città. Alle ore 19.00 il Mini Giro per bambini, con percorsi di 300, 600 e 900 in base all’età.

Si ricorda che le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 14.00, presso la sede della Croce Rossa e che il riconoscimento.