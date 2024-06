Biella Jazz Club, ultimo appuntamento stagionale: arrivano i Four Jam

Martedì 11 giugno alle 21,30, per l’ultimo appuntamento stagionale del Biella Jazz Club, tornano sul palco di Palazzo Ferrero i "Four Jam" , un gruppo di giovanissimi talenti vercellesi, questa volta in trio, Alessio Pagliero al pianoforte, Alessandro Rosin al contrabbasso e Samuele Cavallone alla batteria, tre giovani allievi del Liceo Musicale Lagrangia di Vercelli e uno dei loro insegnanti è il biellese prof. Simone Sarno.

I giovani musicisti si sono distinti per due anni ai corsi organizzati dalla Berklee College of Music , di Boston, durante la rassegna Umbria Jazz a Perugia, vincendo la borsa di studio per andare a studiare negli Stati Uniti. Hanno partecipato a molti festival Jazz e l’ultimo quello organizzato dall’etichetta Abeat Records di Varese. Sicuramente è uno dei gruppi più interessante del panorama jazz italiano. La loro musica segue il linguaggio standard miscelato tra post-bop e fusion, si manifesta con intensità, leggerezza, allegria tipica della giovane età, pur rivelando un senso maturo del fare musica.

L'associazione biellese ha notato fin dall'inizio le grandi qualità del quartetto favorendone il debutto sul palco dove si sono esibiti i più grandi artisti del jazz mondiale. Recentemente si sono esibiti a Biella per la chiusura della mostra “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente” a Palazzo Gromo Losa, riscuotendo un grandissimo successo. Un concerto assolutamente imperdibile per la qualità artistica dei giovanissimi musicisti. Il Biella Jazz Club rinnova l’appuntamento estivo con il tradizionale “Jazz Summer” al “Torchio” nel borgo medievale del Ricetto di Candelo per tutti i giovedì di luglio e Agosto.