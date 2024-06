Doppio sinistro stradale nel Biellese. A Lessona due auto si sono scontrate per cause da accertare intorno alle 8.15 di ieri, 6 giugno. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Così come a Valdilana, dove nel tardo pomeriggio 4 mezzi (di cui 2 in sosta) hanno riportato alcuni danni a causa di un incidente. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.