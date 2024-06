Rete Museale biellese: fra Biella e Campiglia Cervo “Musei in rete”.

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue il ciclo di visite guidate.

Dopo il successo del primo appuntamento, la rassegna “Musei in rete” prosegue sabato 15 giugno con un percorso intitolato “Pittura barocca tra Biella e Valle Cervo”, alla scoperta delle opere di Giovanni Antonio Cucchi, pittore nativo di Gliondini, fraz. di Campiglia Cervo, divenuto poi uno dei più prolifici pittori decorativi attivi in Lombardia.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 10 presso il Museo del Territorio Biellese dove i partecipanti, dopo essere stati accolti, verranno introdotti al tema della giornata, illustrando due bozzetti del pittore esposti nel percorso di visita museale, ma provenienti dall’Oratorio di San Mauro di Gliondini.

Successivamente gli aderenti verranno trasferiti con un servizio di navetta gratuita presso il Santuario di San Giovanni d’Andorno dove sono conservate altre opere del Cucchi.

Dopo la visita alla Chiesa, i partecipanti saranno liberi per il pranzo (se vorranno potranno pranzare presso la Locanda del Santuario, per prenotazioni chiamare allo 01560319). Nel pomeriggio si proseguirà a piedi fino alla frazione Gliondini per visitare l’Oratorio di San Mauro che verrà appositamente aperto e, successivamente, percorrendo le antiche mulattieri si scenderà a Campiglia Cervo. Qui, dopo la visita alla Chiesa parrocchiale che conserva un’opera del Cucchi, i partecipanti troveranno la navetta per il rientro a Biella, fissato per le ore 16.30.

La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 giugno 2024 (massimo 25 persone). Per partecipare è richiesto abbigliamento e calzature adatte a camminare in ambiente montano.

In caso di maltempo l’uscita sarà annullata e riprogrammata.

Info e prenotazioni: 015 2529345 - museo@comune.biella.it