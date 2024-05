A Valdengo in Festa “Forever Young”: presentato il format di successo.

A Valdengo in Festa "Forever Young": il format che ha infiammato per 5 ore le 10.000 persone della "Notte Rosa" di Piazza Duomo, a Biella, lo scorso 5 maggio. Protagonista della serata di sabato 1° giugno a Valdengo un vero e proprio viaggio musicale, dagli anni 80 ad oggi, tutto in una notte, mixato da Filippo Regis e accompagnato dalla voce di Dario Micolani.

Lo Speaker di Radio 105, fra i performer ufficiali che accompagnano il format di Nightlife in tour nelle discoteche e nelle piazze italiane, è in onda tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00, insieme a Ludovica Comello ed Edoardo Mecca, sulle frequenze del network radiofonico più amato d'Italia.

L'inizio è previsto a partire dalle 21.30.