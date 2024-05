Seconda parte del mese di maggio tutta dedicata alle vetture storiche per la scuderia Biella Motor Team. Sabato 11 con i suoi equipaggi ha preso parte alla gara di regolarità turistica Valli Biellesi che si è corsa al seguito della gara valida per il Campionato Italiano Regolarità Auto storiche. Nella classifica generale Mario Decadenti e Lauretta Casotto hanno ottenuto un ottimo settimo posto con la loro MG A del 1961 con cui hanno conquistato anche il secondo posto nel 3° Raggruppamento. Dodicesimi Germano Pasqual e Andrea Sella su Fiat X1/9 che sono finiti terzi nel 6° Raggruppamento. Trentacinquesimi si sono piazzati Luciano e Paolo Di Tullio con la loro Opel Manta GT/E, quinti nell’ottavo Raggruppamento. Per la Biella Motor Team quinto posto nella classifica delle scuderie. Nella categoria delle auto moderne erano iscritti Gabriele Dall’Angelo e Roberta Dama (Fiat Seicento Sporting) che hanno terminato undicesimi, due posizioni prima della Mini One di Edoardo Albini e Mattia Rutili.

Note meno liete dal Rally storico delle Valli Cuneesi che si è svolto sabato 18 maggio con partenza ed arrivo a Saluzzo (CN). All’arrivo si sono presentati solo Daniele Richiardone e Denise Boletta (Porsche 911 SC) che hanno chiuso quarantaseiesimi assoluti e quarti di classe. Hanno invece terminato anzitempo la loro fatica Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo (Porsche 911 Carrera RS), Primino Clerico ed Enrico Fraglia (Peugeot 309 GTI 16V) e Paolo Ferraris, navigatore di Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth.