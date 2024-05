A Vigliano i primi 5 nuovi passaggi pedonali “intelligenti” per la sicurezza delle persone FOTO

A Vigliano Biellese sono arrivati i nuovi passaggi pedonali “intelligenti”. Denominato “Pedone Smart”, si tratta di un sistema innovativo e sperimentale che punta ad aumentare la sicurezza delle persone che attraversano le strisce pedonali su arterie stradali ad alta densità di traffico. E proprio nei giorni scorsi sono stati installati 5 attraversamenti pedonali di questo tipo nella centralissima via Milano in alcuni punti del paese. Una tipologia di salvapedoni già diffusa in altre regioni, come la Liguria, ma sicuramente una novità assoluta per il Biellese.

Entrando nei particolari, è un impianto dotato di sensori a fasci luminosi che si attivano nel momento in cui il pedone si appresta all'attraversamento. Nelle ore notturne si accende una luce fissa debole, che al momento giusto aumenta d'intensità, grazie alle fotocellule che rilevano la presenza dei pedoni. Oltre a questo, i due segnali posti a bordo strada, comunicando tra loro tramite onde radio, attivano anche luci lampeggianti. In questo modo si richiama in modo tempestivo l'attenzione degli automobilisti in arrivo, sia con la segnalazione della presenza lungo la strada delle strisce pedonali che, eventualmente, dei pedoni in fase di attraversamento.

L'installazione di questo sistema è poco invasiva e non comporta opere di scavo lungo il manto stradale della carreggiata. Sono necessari, al contrario, solo due piccoli scavi per il plinto di fondazione che sostiene il palo a bordo strada. Inoltre, il “Pedone Smart” è anche green: l'alimentazione, infatti, è garantita in parte da pannelli fotovoltaici che sormontano i segnalatori luminosi e in parte dall'allacciamento del sistema alla rete di illuminazione pubblica. Si parla di un investimento che ammonta a 50mila euro (più Iva).

Un intervento fortemente voluto dall'amministrazione proprio per garantire la sicurezza stradale. L'idea è quella di completare tutta la via Milano; in seguito si valuterà se all'interno del paese ci siano altri punti che potrebbero beneficiare di questo sistema salvapedoni.