Domani, sabato 18 e domenica 19 maggio i volontari "A.I.B." antincendi boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso incontrerà la "Gent dal Bieleis" presso il centro commerciale gli Orsi.

Per l'occasione saranno esposti mezzi e attrezzature per la curiosità di bimbi ma non solo.