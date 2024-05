Camandona, novità dal Comune tra contributi per asili nidi e lavori di efficientamento energetico

Il comune di Camandona, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 19/07/2022, ha aperto un avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi alle destinati alle famiglie residenti nel paese per contribuire alla copertura dei costi per la frequenza degli asili nido di bambini in età compresa da 3 a 36 mesi presso strutture gestite da enti pubblici o strutture private con un contributo massimo della spesa sostenuta fino ad € 3.000.Le famiglie interessate sono pregate di contattare gli uffici comunali.

Inoltre, con Determinazione n°21 dell'Ufficio Lavori Pubblici in data 18/01/2024 e Patrimonio" del 30/04/2024 sono stati assegnati i lavori in oggetto dell'importo complessivo di €.40.555 su un progetto di €. 58.589.87 totalmente finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 per opere di competenza dell'anno 2024.

I lavori comprendono la posa di impianto fotovoltaico servizio delle utenze luce elettrica del Municipio, illuminazione Piazza e viale del cimitero e dell'area giochi, oltre alla messa in sicurezza dell'impianto elettrico del Palazzo Municipale. Con successiva Determinazione verranno assegnati ulteriori lavori dell'importo complessivo di €. 50.000, sempre finanziati dal Ministero Interni con Decreto anno 2024, per impianti fotovoltaici a servizio della casa del comune a Falletti (in affitto alla scuola privata Eduterra) al Bar/Ristorante ed al negozio alimentari di frazione Bianco.